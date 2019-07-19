社福界同民陣喺嚟緊嘅周日(21日)將發起要求撤回修訂《逃犯條例》遊行，遊行前夕，壹傳媒黎智英(漢奸黎)今晚(19日)又同「搞事四人幫」之一、有「李漢奸」之稱嘅民主黨(白鴿黨)創黨主席李柱銘、違法佔領行動(佔中案)被判囚8個月獲緩刑兩年嘅前主席李永達(高達)，及被踢爆一度將漢奸黎秘密捐款「袋住先」長達9個月嘅工黨立法會前議員李卓人密會攪局。唔通係想為周日嘅遊行諗計搞亂檔？



晚上7時許，漢奸黎嘅七人車接載住高達等人去漢奸黎位於何文田嘅寓所，約5分鐘後，另一架私家車載住外號「AV仁」嘅白鴿黨前主席何俊仁抵達。



密會最少兩個多小時後，漢奸黎親自行到門口送客，約晚上9點40分，漢奸黎嘅七人車接載住李漢奸、高達、AV仁同該黨現任立法會議員林卓廷同立法會前議員單仲偕(𠜎雞)同李卓人離去。幾分鐘後，高達、林卓廷、𠜎雞同李卓人喺旺角警署落車，而七人車繼而送李漢奸同AV仁離開。



漢奸黎同民主派就反修訂《逃犯條例》大合奏，喺早前兩次反修例遊行中，漢奸黎更排喺隊頭，儼如總指揮。近來多次反修例遊行更爆發肢體衝突，香港立立亂，嚟緊周日又再有要求撤回修例嘅遊行，漢奸黎同咁多白鴿黨成員及李卓人喺遊行前密會，唔知係咪又想諗計搞亂檔呢？

