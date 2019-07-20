政爭頻禍民生　移民申請突倍增

早在回歸前，不少港人對前景缺乏信心，選擇移民外地，但其後回流的港人逐漸增加，不過，近年香港在各方面的優勢漸失，再掀起新一輪移民潮，港府去年估計有七千六百名港人移民外地，數字較前年大增接近兩成；近日政治環境不穩，再激發港人移民意欲，有移民顧問指單計六月份，接獲有關移民的查詢按月急增三至五倍，確實申請亦增加一倍，預期相關情況會持續至今年底。



保安局今年五月提供的估算數字顯示，去年約有七千六百名港人移民外地，較前年的六千五百人大增一成七，並與一六年的數字看齊。保安局指出，香港居民離境外遊時不需向政府申報外遊目的，因此當局沒有港人移民外地的直接統計數字，當局是按向警方申請無犯罪紀錄證明書的數字等資料，估算港人移民外地數字。



中文大學香港亞太研究所今年一月的民調亦發現，三成四受訪者表示如有機會將打算移民或移居外地；在有移民或移居打算的市民中，主要原因涉及香港太多政治爭拗、社會撕裂嚴重、香港居住環境擠迫等；至於最多受訪市民選擇移民或移居的目的地，首三位依次是加拿大、澳洲及台灣。

