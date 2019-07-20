樓價昂貴物價升　宜居排名遠遜星

安居樂業一直是港人盼望的理想生活，但香港樓價高企，買樓置業對一般市民來說已是天方夜譚，加上物價飛升、貧富懸殊及空氣污染等問題愈來愈嚴重，令香港在國際宜居城市的排名一直較其他先進城市低。近年多項排名都加入城市內部穩定性、執法水平及個人自由度限制等項目，勢令香港的排名再度受挫，香港必須在各方面重整旗鼓，改善港人的生活質素。



人力資源諮詢機構美世（Mercer）早前公布二○一九年度最宜居城市排名，排名根據政治和社會環境、經濟發展狀況、醫療健康、教育、住房及自然環境等因素評分，香港連續三年排名七十一位，在亞洲地區僅排第七位，反觀新加坡在亞洲區的生活品質最佳，全球排二十五位，多個日本城市的排名亦較香港高。



令香港雪上加霜的是，近日反對修訂《逃犯條例》風波演變成持續大規模遊行，本港多區接連上演示威衝突場面，令香港的安全頓受質疑。由內地學者創辦的全球城市競爭力研究院公布中國最安全城市排行榜，香港由去年榜首變成今年十大不入。研究院高級研究員何智榮分析，近期反修例示威浪潮影響香港排名，他指過往五至十年雖有示威遊行，但未及今次規模，亦難以判斷往後示威會否減少。

