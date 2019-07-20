縱容佔中黑手　法治淪亡須補救

法治是香港成功的基石，不論是回歸前後，司法獨立及奉行法治一直是港人珍而重之的優勢。但二○一四年違法佔中後，包括壹傳媒黎智英在內的多名佔中主要搞手被放生，連累本港在司法及法律範疇的世界排名下降，損害香港的國際形象。有政界人士指香港目前時局混亂，若特區政府未能堅守法治精神，將進一步打擊香港前途，因此必須嚴正執法，「應告就告」，挽回港人及投資者的信心。



美國獨立機構「世界正義工程」早前發布最新法治指數報告，香港在一百廿六個國家或司法管轄區中的排名十六，但在基本權利和對政府權力的制約方面，均排名全球三十以外，當中對政府權力的制約，香港排名更低於印尼、非洲國家納米比亞、加勒比海島國巴巴多斯等，令人憂慮。



世界經濟論壇二○一七年度的報告更指，香港在司法獨立的排名，由對上一年的第八位跌至十三位，法規應對監管挑戰的效率亦由第三位急跌至八位，以法規平息糾紛的效率也下降兩位至排名第四，保障投資者方面，亦由第一滑落至第三位。



本港在司法及法律範疇方面的排名下跌，與律政司「放生黎智英、唔告梁振英」不無關係，黎智英被揭發多次向泛民主派秘密捐款逾四千萬元，黎亦涉嫌刑事恐嚇東方報業集團男記者，但律政司至今未有檢控工作。在去年十二月，律政司又宣布不就前特首梁振英涉收取澳洲UGL公司五千萬元案提出檢控，惹來全城狠批。



「廿三萬監察」發言人王國興表示，要令香港法治重回正軌，港府絕對不可向惡勢力投降，執法不嚴變相縱容犯法分子，因此政府必須從速處理近月多次暴力衝擊行動的檢控事宜，把滋事分子、背後黑手揪出，控以適當的罪行，在人證物證俱在、鐵證如山的情況下，把不法分子繩之於法，維護法治精神。

