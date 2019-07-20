東方日報A2：政府無能示威不絕　嚇窒外資重挫經濟

曾經無比璀璨、有東方之珠美譽的香港，在回歸逾二十年後的今天，示威遊行暴力衝擊不斷上演，無能政府不但無力化解當前危機，經濟上繼續「食老本」故步自封不思進取，令香港光芒褪色優勢漸失，不但在多項國際性競爭力排名上節節敗退，實質經濟增長亦所餘無幾。有學者直言香港對內地的影響力大不如前，擔心長此下去，香港會被深圳、上海等內地城市取代，因此港府必須急起直追撥亂反正，讓香港重拾希望。



香港在一九九七年回歸時，本地生產總值（GDP）為一萬三千八百億元，佔內地經濟比率近一成九，但至二○一八年，即使香港的GDP上升至二萬八千五百億元，但僅佔內地不足百分之三，反觀內地多個城市經濟急速發展，房地產市場逐漸成熟的深圳，去年的GDP首度超越香港，創新科技發展更是香港望塵莫及，不少專家都預料，深圳未來發展會更趨成熟，逐步拋離香港。



與內地崛起的新進城市相比，香港彈升乏力，與老對手新加坡硬碰，更是相形見絀。在世界經濟論壇過去十一年的全球競爭力排名中，香港一直輸給新加坡，星洲大部分時間都佔據排名榜三甲，惟香港只在第六至第十一位之間上落，去年排名第七，今年香港各項表現失色，排名隨時再跌幾位。



值得注意的是，不少競爭力報告近年都加入多項可持續發展的新指標，包括創新科技、創意文化、開放性和靈活性等，但這些都是香港的弱點，雖然特區政府在二○一五年底成立創新及科技局推動發展，但三年多以來未見具體成效。瑞士洛桑管理學院最新的全球競爭力報告表明，香港未來面對多項挑戰，需加強科研創新，建設智慧城市，急起直追。



香港理工大學專業及持續進修學院講師陳偉強分析，在中央政府心目中，香港一直扮演國際金融中心的角色，是海外投資者進入內地市場的重要門戶，但隨着香港政治爭拗不斷，政府無力遏止街頭抗爭，不少外資被嚇怕，香港的優勢漸失，一旦一國兩制弱化，港元失去優勝，香港隨時「無碇企」，因此要盡快撥亂反正，在經濟、創新發展方面下苦功，冀香港可重拾光芒。



立法會議員葛珮帆亦指，香港的基本優勢依然存在，金融市場、營商環境及基礎建設等均屬一流水平，只是近來衝擊頻繁，外在勢力「唱衰」香港，致令人擔心香港的前景。她促請港府集中火力處理當前危機，做好實務工作穩定經濟，並向外宣傳推廣，讓海外明白只是有一小撮人搞亂香港，盼香港可迎難而上。



各界剖析香港沉淪禍因，即上東網專頁

http://hk.on.cc/fea/hkdownfall/