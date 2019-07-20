國泰完成收購香港快運　證券界睇淡

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜跌出三甲的國泰航空(00293)周五晚(19日)公布，已完成收購香港快運航空100%股權的交易。惟綜合業界意見指，即使國泰開拓廉航市場，但短期內不會對其業績帶來利好作用，尤其是可能要整合重疊的航線，當中勢必涉及人手減縮。



國泰於今年3月底公布，以總代價49.3億元收購海航集團旗下香港快運全部股權，當中22.5億元以現金支付，餘下26.8億元透過發行可承兌貸款票據結付。



惟有券商質疑國泰收購香港快運未見有太大協同效應，因兩者所經營的航線有大部分重疊，國泰或需對兩者重疊的航線進行整合，當中必涉及人手重整或減縮。



同時，分析指國泰客運業務過去幾年遭廉航重創，即使最終開拓廉航市場，短期內料也不會對其業績帶來利好作用，公司主業繼續會受到客運收益率受壓及貨運業務遜色等負面因素影響。



事實上，國泰及國泰港龍航空於6月份運載的貨物及郵件量按年減9.1%，連跌8個月。公司更預警，未來數月的貨運量走勢未有反彈回升迹象。客運方面，公司表明激烈的市場競爭令收益率持續受壓，北美和歐洲等長途航班表現較預期遜色，尤其是在收益方面，並預期未來數月公司收益率將持續受壓。



國泰收購香港快運之後，市場亦憂慮造成壟斷。有立法會議員關注這會造成「廉貴在一身」的壟斷局面。