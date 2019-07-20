漁護署贈漁民檢測法寶　海魚存活率大增至5成

魚獲代表漁民的生計及收入，有漁民反映，以往只能目測魚類是否健康，亦沒法分辨寄生蟲的類別而誤用殺蟲方法，令海魚存活率只有兩至三成。為加快檢驗海魚體內是否有寄生蟲，漁農自然護理署自10年起，為部分漁民免費提供手提顯微鏡，今年5月起額外提供無線顯微鏡攝錄機，讓漁民可在智能手機上檢視海魚的健康情況，更可即時傳送檢驗結果予專家及同業諮詢意見，海魚存活率因而大大上升至5成。



漁民羅廣財捕魚30多年，習慣憑經驗及肉眼辨別有問題海魚，如留意牠們會否離群、進食時的速度、顏色有否轉變等，但沒法得知魚內是否有寄生蟲及其種類，過去曾誤用殺蟲方法而令海魚死亡，形容如「頭痛但去醫腳」，損失慘重。



財哥期後獲漁護署提供顯微鏡，透過收集海魚皮膚上的黏液或鰓組織，寄生蟲在顯微鏡下一覽無遺。配合無線顯微鏡攝錄機，可用手機拍攝檢驗情況，再即時以通訊系統通報漁護署及其他漁民。財哥笑稱，以往欠缺無線顯微鏡攝錄機，漁民需要「成個顯微鏡拎畀人睇」，即使發現寄生蟲，亦要待該署派人親自到魚排作檢測，現時便可縮短檢驗時間，方便漁民。



漁護署漁業主任（海產養殖發展）莫碧霞指，該署至今提供16部顯微鏡供漁民使用，當中3部設無線顯微鏡攝錄機，成本約1萬元，未來冀全港26個指定魚類養殖區均設有攝錄機。她指，寄生蟲會因水溫高而急速增長，漁民可透過顯微鏡了解魚苗的健康狀況，並針對寄生蟲種類作治療，預防疾病爆發，目標是做到早確認、早治療。



