東網透視：退宿生棄數百公斤物資　「換物平台」任取換

「(大學生)好多嘢都棄掉，煲、公仔、棉胎、成袋新衫招牌都未拆就掉。」每年大學生退宿都會出現一群「大蹝鬼」，環保署與基督教家庭服務中心營辦的「綠在沙田」，自2015年起回收宿生捨棄的物資，並在社區舉行「換物平台」，將有用物資供巿民換領，推動環保。中文大學生物系三年級生溫卓羚Icy更身體力行成為義工，鼓勵身邊朋友一同實踐環保。



Icy與一般女大學生無異，不時與三五知己結伴逛街購買新衣，「買果陣覺得幾好睇，或者有時同朋友一齊買兩件會有折，見到就買」，結果不知不覺買了10多件新衣，退宿時因家裡空間有限，很多都無法帶走。後來得知「綠在沙田」到中大回收宿舍物資，才令一大袋「新簇簇」的衣服有著落，不致於被當作垃圾棄掉。



「綠在沙田」助理經理郭泳怡表示，原本組織只在大學內擺放玻璃樽回收桶，不過後來發現每年5月退宿季節有大量物資被丟棄，遂在15年起，每年與中大宿舍合作進行退宿回收活動，每年均收到以數百公斤計的物資。郭指，香港社會富庶，加上受速食時裝文化影響，不少大學生貪方便習慣於退宿時丟棄大量物品，她首次到大學進行回時，看到的場面非常震撼，「成袋新衫招牌都未拆就掉。」



回收活動進行至今第四年，郭看到不少大學生的環保意識有所提高，除了買少些、掉少些物品外，更有不少學生主動加入義工行列幫忙回收。回收活動今年擴展至恒生大學，日後亦計劃到其他大專校園進行回收。



物資收回來後並非完結，「綠在沙田」早前在馬鞍山頌安邨舉辦「換物平台」活動，不少街坊帶同膠樽或其他不再使用的物品，前來換走「啱心水」的衣物或家品。郭指，入邨舉辦活動，希望更多街坊可受惠，亦可推廣回收知識和理念，社區環保意識已有所進步。明日亦會在大圍新翠邨舉辦同類活動。

