探射燈：工會倡社區教水　提升形象

近年救生員人手不足問題持續，救生員工會過往亦多次發動罷工爭取改善待遇，惟情況未見改善。有救生員工會建議，政府除改善待遇外，亦可倣效外國善用救生員人手，在冬季或非高峰期進行社區教育活動，提升公眾形象。



面對救生員不足，雖然康文署透過一系列措施加強增聘人手，包括適度調高季節性救生員薪金及約滿酬金，但香港政府拯溺員總工會主席鄧子安指，增加薪金並非單一吸引年輕人入行的因素，可從考核程序及提升形象方面着手，或能吸引更多人入行。



鄧指出，部門可參考新加坡和美國等國家的安排，讓救生員提供救生服務外，亦協助教授救援有關安全、健體及拯溺的訓練課程，以擴闊救生員的職責範疇及提高職位吸引力。美國有州份更會安排救生員，免費教授基層市民游泳，他稱工會的救生員亦有相關資歷，並樂意提供服務，若當局落實相關措施，相信能達到提升救生員公眾形象及為社區增值的雙贏局面。

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