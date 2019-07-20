探射燈：與前線欠溝通　救生裝備入錯貨

救生工具對救生員執行拯救任務十分重要，惟康文署卻屢被批「入錯貨」及與前線溝通不足，有工會代表指署方未了解實際需要便採購，如救生大艇品質欠佳，獨木舟未有按救生員身形訂造等，促請當局以訓練組統籌採購減少出錯。



康文署今年1月在泳灘添置的新款救生大艇劣評如潮，有新艇槳下水1次後，隨即出現長長裂痕；固定艇身的金屬扣轉為膠扣，恐難抵長期暴曬及海水侵蝕；新槳較舊槳長約1米，厚度是舊槳的3倍，亦沒有舊槳般呈流線型，加上重達800磅，救生員難以操控。



港九拯溺員工會副主席胡啟榮指，除救生大艇品質差參外，早前一批獨木舟亦與救生員體形不符。該署因有體形壯健的救生員反映座位太窄，遂一律訂購適合該救生員身形的闊座位版本獨木舟，惟當一般身形的救生員使用時，卻發覺獨木舟搖擺不定容易反艇，及後工會多番反映才獲改善。他建議康文署採購工具時，除了與前線員工充分溝通外，亦可考慮由訓練組統籌，提高效率及減少浪費。

-----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

