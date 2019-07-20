探射燈：康文署玩數字遊戲　打擊救生員士氣

救生員人手長期不足，泳客安全備受關注。然而當局公布的拯救數字偏低，有救生員工會踢爆康文署大玩數字遊戲，試圖掩蓋真正救援情況。反觀外國近年引入溺水偵測系統，以新科技支援救生員工作，工會亦贊同系統可加強泳客安全，惟該署未有引入新科技的時間表，立法會議員促引入科技之餘亦要改善人手不足問題。



根據康文署最新數字，截至今年7月，尚欠逾200名季節性救生員，情況令人關注。按照該署的「特別事故數字」紀錄，公眾泳池近3年每年平均只有約40至50宗「拯救事件」，而「溺斃事件」就有4宗，數字偏低。但原來尚有「施以援手事件」及「意外事件」，後者是指不涉及游泳的受傷事件；前者是指一切不在「拯救事件」之內的水中救援事件，數字一直高企，去年有650宗，2016年更有近千宗。



香港政府拯溺員總工會主席鄧子安直指，當局將大部分行動納入「施以援手事件」，意圖將數字壓低，營造救生員工作量不多，甚至毋須增加人手的錯覺。東網記者向康文署查詢後獲回覆指，施以援手事件的例子包括向泳客拋出救生圈等預防性救生援助，與拯救事件有分別，不適宜統一。



「我哋唔拋個救生圈畀佢（泳客）咪一樣會遇溺，咁樣都唔係拯救？」鄧直斥該署無理，並稱救生中包括為遇溺者提供救生圈或竹竿協助其上岸，救生員每次行動都必須「動員」，故當局稱拋救生圈不屬拯救實在可笑，促當局取消施以援手項目，並將水中拯救分類為「需要送院」及「毋須送院」兩項。



此外，當局硬件支援上亦未見突破。室內泳池在燈光照射下會有反光面，室外泳池就因陽光影響救生員判斷，或會出現救援盲點。多個國家已在公眾泳池安裝溺水偵測系統，本港多間學校亦已裝設。有關系統代理商銷售董事馮慶銓指，系統一旦發現有泳客懷疑遇溺，會在10秒後發出警報，並告知救生員。新加坡試用該系統期間，曾偵測有泳客遇溺昏迷，最終救回他一命。



港九拯溺員工會副主席胡啟榮指，工會對引入高科技協助救援工作持開放態度，最重要是系統穩定及發揮作用。立法會議員何啟明表示，引入高科技是其中一個加強保障泳客的方法，惟最重要是針對人手不足的情況對症下藥，才可提升整體救援質素。



康文署發言人指，正積極研究視頻分析系統的成效及採用於公眾泳池的可行性，密切留意市場上創新科技的發展，惟現階段未有任何引入系統的時間表。

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