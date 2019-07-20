Dr.東：每日減300卡路里　可降糖尿心臟病風險

忍口不吃飯後甜品，可降低患糖尿病及心臟病的風險。美國研究指出，每日減少攝取300卡路里的熱量，並持續2年，可顯著改善膽固醇、血壓及血糖的水平，即晚餐後少吃6塊朱古力夾心餅，即可達標。



飲食西化，多吃含高脂高糖的食物，會增加糖尿病及心臟病等風險，透過飲食控制，不論體重正常或超標人士，也可預防該些長期病。美國杜克大學的研究人員進行隨機對照試驗，找來218名50歲以下的成年人參與飲食控制，當中有人需在2年時間內，較參與研究前每日減少攝取1/4卡路里。在試驗首月，參與者每日食3餐飯，晚飯後戒零食。參與者需參加小組會議，研究人員亦會定期量度他們的代謝指標，當中包括血糖、血壓的水平。



研究期內，所有參與者平均減少12%的進食分量，而經過2年的卡路里限制後，血糖、血壓等各種水平，均顯示體內的炎症減少，有助降低心臟病、癌症及糖尿病的風險。負責研究的學者表示，原來即使很小的改變，也可減輕整個國家照顧糖尿病及心血管病人帶來的負擔。研究結果已刊登於《刺針糖尿病與內分泌學雜誌》。



不過，未必人人適合減少攝取熱量。本港衞生署提醒，發育中的兒童、青少年及懷孕期或哺乳期婦女，以每公斤體重計算需要較多熱量。

此外，每天熱量的需求亦按氣溫及個人活動量而不同。例如在天氣寒冷日子，每天所需熱量會提高，而活動量及工作量大的人士，亦需要較多熱量。假如每天攝取的熱量低於每天消耗的熱量，即會阻礙身體成長和引致體重下跌；反之，熱量超出日常消耗，如缺乏運動或吃得太多，便會造成肥胖。活動量少的人士，不宜多吃高熱量的食物，如煎炸食物、糖果及甜品等，以免導致肥胖。



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