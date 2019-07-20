網民熱話：尾板用到盡　的士運送電單車？

現時的士除了載日常行李外，還附有大型車廂，方便接載輪椅客又或乘客的大型行李，不過原來車廂亦有另類用途。近日網上流傳一張照片，有的士竟利用車廂運載一部綿羊仔電單車，有網民就諷刺的士司機「拖車都撈埋」。



網民‎前日（18日）在Facebook群組「馬路的事討論區」上載一張相片，現場是香港仔南寧街。照片中所見，一輛車廂較一般的士大的多用途的士停在路邊，兩男女將一部銀色綿羊仔車尾尾板推入車廂。目擊網民不禁貼文稱，「太厲害了！的士大哥還有甚麼技能呀？」



事件引起網民熱烈討論，有人指一般拖車處理電單車動輒數百元，質疑的士司機運送電單車，「係咪照錶計定係當一件行李計？」諷刺的士司機「連拖車都撈埋」。亦有人指司機「有尾板就用到盡、果然是優質的士」。



網民有話說：



Chun Chan：唔通呢部係電動輪椅又話你知咩！

Ho Luke：確定係的士？

Ping Lun Ng：會唔會做埋運屍?



※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：

http://on.fb.me/1L3m1ro