免費旅行爽遊台北　幸運兒：全靠朋友幫個忙

有獎！堅有獎！踏入暑假這個假期旺季，可能有人會為旅費苦惱，但東網有2位幸運兒贏得《賞您睇》六月巨賞──免費雙人來回台北機票，更與大家分享賺分秘訣！



得獎者馬先生接受東網訪問時難掩興奮，形容中獎如同「發夢」：「諗住試吓啦，東網好多人睇，應該好多人玩，點知一路玩就中到機票，梗係開心啦」。



馬先生更不藏私，大方分享賺分攻略，就是每日觀看30則新聞，廣為邀請親朋戚友參加︰「有佢哋嘅支持，先會增加中獎機會，我諗去完台北返嚟，都要買啲手信畀佢哋」。



賺盡on.cc coins，馬生在活動中收穫甚豐，除了機票，還有超市50元現金券、Now E英超及西甲賽事2019/20 - 賽季通行證。他明言要繼續玩！繼續贏！



另一位得獎者崔先生亦大感驚喜︰「我都冇諗過係自己贏到機票」，他回想起第一次去旅行的目的地就是台灣，計劃10月與朋友一齊再次遊台，到夜市飽嘗美味小食。



想同佢哋一齊贏機票？



即刻下載或更新東網APP，邊睇新聞邊儲分，每月賺得最多on.cc coins嘅兩位東網會員，就可以贏走雙人來回機票，今個月嘅目的地係日本沖繩呀！



東網「賞您睇」七月將送出雙人來回沖繩機票，畀你同知己擁抱碧海、藍天、陽光、沙灘，玩轉沖繩大石林山、動植物公園、琉球村。



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1. 下載或更新東網App

2. 按右下角「金幣」

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註：活動受條款及細則約束

