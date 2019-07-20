動漫節今預先登記　中五生為免費手機上周已排隊

香港動漫電玩節下周五(26日)在灣仔會展中心開鑼，今年第二年採用實名登記措施，今日(20日)在旺角麥花臣球場安排預先登記。有動漫迷早於一星期前冒着風雨到場排隊，準備帳幕、糧食、小說等打發時間，目標是免費領取價值8000港元的最新型號智能手機。



大會安排今早9時半進行登記。上午9時，有逾300人在球場內等候，因天雨關係，大會提早於凌晨安排市民入場等候，為節省登記時間，今年將不設面部識別程序。



排頭位姓張的中五學生表示，早於上周已來排隊，冀領取免費手機。他帶備帳幕用作留宿，又準備7本小說及多部劇集打發時間，有信心成功取得手機。他預留逾1萬港元購物，並期待今年的Cosplay表演。



去年排頭位的何先生今次排第2位，目標同是領取免費手機，他7天前已前來排隊，家人擔心他通宵輪候有危險，但亦「阻止唔到」。對於今年毋須面容識別，他相信可減省開幕當日的排隊時間，認為程序有改善。排第3位的甄先生亦已排隊7天，直言排隊期間曾失眠，幸有朋友相伴打發時間。