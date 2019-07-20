修例風波：議員批政府用石器時代方式處理事件

反對修訂《逃犯條例》的遊行引發連場警民衝突，立法會議員葛珮帆今早(20日)在電台節目表示，有多個因素導致香港現時的情況，認為警方的責任是維持治安，近期示威即使出現針對警方情況，警方並未有使用更大武力保護自己。她質疑，香港成了中美貿易戰磨心，事件有外國勢力參與；政府使用「石器時代方式」處理事件，與市民溝通不足，官員態度未有太大改變，以及網上假新聞、假資訊，令很多市民被誤導。



對於成立獨立調查委員會作為解決方案，葛認為社會怨氣來自深層次矛盾，可考慮成立全面性審視情況的獨立調查委員會，惟若變成追究警方責任的調查，她憂慮會再度打擊警方士氣。



同場的議員范國威質疑，衝突緣於警方使用過分武力，並指警方在不反對通知書中，要求民陣明日(21日)的遊行提前至晚上9時結束是「引火自焚」，認為參與遊行的市民需要時間散去，而終點接近灣仔警察總部，憂慮最後會出現圍堵警總情況。



另外，香港教育大學社會科學系助理教授何家騏表示，過去數周的警民衝突，市民對警方行動有爭議，不少執法者覺得自己敬業樂業，但市民則對警方處事手法有所保留。



何分析警方過去參考外國部門的「商討式管理」與示威遊行主辦單位協調處理遊行示威，以達到秩序管理及表達訴求的平衡，但過去數周的示威行動沒有明顯領導者，脱離過往模式。他又指，兩者的情緒化對立絕非是警隊及示威者行動所引發，而是市民對政府認受性有關。