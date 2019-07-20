中大澄清兩地學位有別　深圳醫學院推遲收生

香港中文大學計劃在深圳開辦的香港中文大學(深圳)醫學院，原擬最快明年開始招生，惟引起醫學界憂慮。有中大醫科畢業生近日在網上撰文，稱在日前舉辦的閉門諮詢論壇中得悉，校方將透過修訂《香港中文大學條例》的附表，容許深圳中大醫學院畢業生獲頒香港中大醫科學位，按法例可來港實習及註冊。不過，香港中大醫學院澄清，兩地中大醫學院頒授學位有所不同，並決定深圳中大醫學院延遲收生。



香港中大醫學院表示，中大(深圳)為提升當區醫療服務至國際水平，建議成立醫學院，但因該校沒有開辦醫學院的經驗，需尋找香港中大或其他海外學府作為合作夥伴。因此香港中大醫學院擔任諮詢及顧問的角色，​相信更能顧及學生、職員及校友的憂慮，亦有效守護中大的聲譽。



就有指深圳中大醫學院學生將獲頒香港中大醫學院學位，該校澄清，深圳中大醫學院畢業生所獲取之學歷為「臨床醫學學士」，與現時香港中大醫學院學生取得之「內外全科醫學士」學歷有清晰區分，強調校方不會安排深圳中大醫學院學生來港學習和實習。深圳中大醫學院的畢業生與其他非本地畢業的醫生一樣，必須先通過醫委會的執業試方能在港執業。



該校又指，兩地院校均對醫學教育質素高度重視，一致同意將收生日期延遲，即深圳中大醫學院將不會於2020學年招生，並承諾會以教學質素來決定收生日期。