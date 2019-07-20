修例風波：蔣麗芸上周探陳同佳　料勸赴台自首

港男陳同佳涉嫌去年2月在台灣殺害女友潘曉穎後返港，觸發政府修訂《逃犯條例》，最終引發連場暴力衝突，港府早前「跪低」暫緩修例，台灣殺人案未能解決。協助受害人家屬的民建聯曾提議陳自首，該黨立法會議員蔣麗芸承認，上周五(12日)曾到監獄與他會面40分鐘，但未有交代會面內容，估計是游說對方赴台自首。蔣透過助理表示，該次探訪是在7月初時以立法會議員身份，去信懲教署申請。



懲教署規定任何立法會議員，如因公務需要到懲教院所探訪在囚人士，必須事先申請，並須確認其有確切需要執行公務。一般而言，該署會安排獲批准進行公務探訪的議員，在懲教人員不可聽聞的情況下，於公務探訪室探訪在囚人士。



陳同佳早前承認在台灣殺害女友後竊取其財物返港，並在港3次使用其信用卡提款，今年4月被判囚29個月，實際服刑19個月，由於陳被判囚前已被扣押逾13個月，故最快今年10月獲釋。



有報道指，死者潘曉穎父母曾於政府暫緩修例後，於上月26日去信特首林鄭月娥，提出4個方法為女兒討回公道，包括以「單次個案處理」方式，賦權香港法庭審理單一個案；政府以「行政指令方式」單次移交逃犯；賦予香港法庭域外法權；以及勸說疑犯到台灣自首。惟林鄭至今未有具體回應，而政府宣布暫緩修例後，亦未有提出其他處理方法。