書展迎廿年來最靜周末　書商憂突閉館入少3成貨

一年一度的香港書展今日(20日)踏入周末，但以往人潮如鯽、摩肩接踵情況已不復見，展場內通道暢順，書商慨嘆是參展廿年來最靜的周末，生意額按年下跌逾半。有書商批評貿發局安排不周，未就明日的示威遊行與參展商商討一旦提前閉館的後備方案，擔心會重蹈覆轍，出現早前寵物展貨物無法運離場的苦果，只好入少3成貨品「自保」。



香港新華書城出版社董事尹健文表示，出版社去年重回書展參展，見及去年銷情良好，以及參與出版界盛事心情，今年再度參展，怎料「打錯如意算盤」，人流量較去年減2成，生意額亦較去年下跌逾半。他估計，銷情差是由於近期的社會撕裂，減少市民消費意欲。



他續指，有廣州朋友原想赴港到書展買書，卻因擔心香港安全而取消行程。「原本周六日應該係行書展的最旺時間，依家就變咗要去遊行。」被問及會否擔心今明2天的示威升級，進一步影響銷情，他坦言「無得驚咁多」，又相信香港人普遍理性，會以和平方式表達訴求。他會提前降價，將部分書籍由8折加碼降至7折，望吸引更多人購買。



參展已20年的書商何小姐也坦言，今年廿年來最靜的周末，人流及銷情都較上年少一半，對於今明2天的遊行集會，她已做好隨時升級或發生衝突的心理準備，目前已入少3成貨，以便發生衝突而需提前閉館時隨時將貨品運離。



不過，有主打年輕人市場的出版社生意就不錯。點子出版社負責人陳小姐表示，由於所賣的網絡暢銷書主題涉及諷刺時弊、懸疑及科幻，貼近年輕一族，今年人流及銷情並未受社會氣氛影響，反而輕微上升3%至5%。他們更特意在攤位外自設「連儂牆」，讓參展人士能夠以便利貼抒發心聲。