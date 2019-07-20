搗武器庫：至今已引爆1公斤TATP烈性炸藥　

O記在荃灣工廈搗破一個武器庫，據O記高級警司李桂華表示，早前接獲線報，得知上址有一個租用單位，藏有攻擊性武器及危險品，警方遂持有法庭搜令，於昨晚（19日）10時30分突擊搜查上址，發現一批懷疑爆炸品及燃燒彈，遂要求爆炸品處理課前來支援，經過現場測試後，證實為TATP烈性炸藥及10枚已製作好的電油製成燃燒彈，由於該些危險品狀態不穩，爆炸品處理課遂即時進行處理。



另外，警方發現一批攻擊性武器，包括鏹水、彈叉、刀及棍等，證據顯示有人在上址製造TATP烈性炸藥、燃燒彈及儲存攻擊性武器，警方當場拘捕一名27歲中國籍男子，行動至今仍然進行中，不排除有更多人被捕。根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，管有及製造爆炸品，一經定罪，最高判囚14年。



爆炸品處理課署理高級炸彈處理主任馬偉德指，警方於今晨開始進行引爆，至今已引爆約1公斤TATP烈性炸藥，仍有一批未處理，數量未完成點算。他又指，TATP烈性炸藥高爆炸性、十分危險及不穩，亦非常敏感，因此在製作、處理、儲存及運輸途中，可能會突然爆炸，故對大眾帶來極大危險，尤其是同一幢大廈及附近的市民。而TATP烈性炸藥在市面上不能購買，要自行製造。



警方指，現場檢獲一些團體T恤及一些印有標語的橫額，警方正循此方向調查，未知事件與該些團體是否有關，亦會調查租用人士的背景。李又指，上址已被租用數個月，面積約200平方呎，環境混亂，有爆炸粉末放在枱面，其他攻擊性武器「四圍放」。