資料庫：TATP炸藥極敏感　破壞力驚人

據資料顯示，簡稱TATP的炸藥，化學名稱為三過氧化三丙酮，為白色晶體，不溶於水。這種炸藥極敏感，只需很少能量便能引爆，爆炸時不產生火燄，能產生連續化學反應，一個TATP分子可以產生四個氣體分子，兩克TATP可產生爆炸，幾百克可以在不到一秒內產生幾千升氣體，曾用於恐怖襲擊。據報道，TATP是2005年7月倫敦連環恐襲的主角，當時至少56人死亡。工業上的不少氧化反應會產生TATP，例如麵粉的漂白，但可以通過改變PH值，減低危險反應。



有化學系教授表示，TATP的原材料在市面化工舖可輕易購得，製作過程容易，但所有炸藥在製作過程都有危險，過程中容易爆炸，傷及自身，而製成後皆不穩定，很容易便會產生化學作用，形成氣體。若炸藥被摩擦並產生靜電，便會引致爆炸，故須小心處理及搬運。



現時製造TATP所需的成分原料不受法例管制，市民可在一般化工原料店購買製造造TATP原料。本港曾於2014年10月，一名迷幻少年帶同一個載有TATP粉末的紙盒到香港仔警署，聲稱要當場引爆，幸被警員阻止，少年被警員制服拘捕。



