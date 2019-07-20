香港金茶王誕生　日沖三百杯奶茶苦練

一杯香滑的港式奶茶是香港的標誌，更躋身本地非物質文化遺產。香港咖啡紅茶協會舉辦的「國際金茶王大賽2019」今日(19日)進入決賽，6位奶茶高手使出渾身解數，角逐「香港金茶王」之位，最終由來自「茶王冰室」的梁東波技壓群雄贏得冠軍殊榮，將代表香港出賽8月舉行的國際總決賽，與各國奶茶高手競逐「國際金茶王」寶座，傳承奶茶文化。



為向國際推廣奶茶文化，香港咖啡紅茶協會自09年起則每年都會舉辦「國際金茶王大賽」，今年更首度增設「大灣區金茶王大賽2019」，來自港澳區及內地9個城市的奶茶師傅將同場比拼沖奶茶手藝。兩個比賽今日都進入決賽階段，吸引共有35位師傅參加，由飲食界專業人士根據茶色、茶香、茶味、厚度、滑度及回甘等因素評分，分別選出國際賽及大灣區賽的香港區金茶王。



新出爐的「香港金茶王」梁東波年僅30多歲，擁有7年沖調奶茶經驗，半年前機緣巧合下結識2016年的「國際金茶王」陳子平，並拜他為師，經過名師的指點，加上長達半年日沖三百杯奶茶的苦練，終能成功奪得茶王封號。他認為一杯靚奶茶，茶奶的比例尤其重要，撞茶時也需技巧，絕不能手震「倒瀉」，否則影響比例，顏色必須金黃色並有「掛邊」，方能稱「靚奶茶」。



「大灣區金茶王大賽2019」的香港區茶王由梁海慶贏得。無獨有偶，梁指其奶茶啟蒙師傅也同為陳子平，認為沖靚奶茶秘訣是「用心」，他會跟隨師傅將沖奶茶技巧無私傳承下去。