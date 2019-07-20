政Whats噏：建制嬲通識科洗腦　小學校長加人工危危乎

建制派一直有聲音不滿通識科，認為通識洗腦，令到啲學生諗嘢諗埋一二邊，仲成日搞搞震。近來批評通識科嘅聲音愈演愈烈，甚至燒埋有關教育嘅撥款，有關小學校長同副校長加人工嘅撥款，原本預計喺立法會財務委員會排頭幾位，但臨門一腳，就係因為建制派不滿教育界同通識科，依家可能要排後啲。一直關注通識科嘅立法會議員梁美芬接受查詢時表明，覺得有關通識科嘅課程諮詢係假諮詢，所以日後包括小學校長同副校長加人工在內，有關教育嘅撥款，都需要多啲時間睇睇係咪對症下藥喎！



新政府上場後，大幅增加教育撥款，政界一直流傳，部分建制派認為，唔少教師係泛民支持者，大增教育撥款只係益咗泛民，尤其是教協。近日修訂《逃犯條例》風波仍未止息，建制內部有聲音認為，過往對教育界係「隻眼開隻眼閉」，依家面對修例風波，教育界仲要搞罷課，既然教育界搞搞震，日後想好似以往咁易增加資源就「冇呢支歌仔唱」，加上部分建制相信，通識科令老師有機會教到啲學生搞事，若唔改革通識科，就冇咁易通過有關教育嘅撥款。



聽講今次仲禍延原本即將到手有關小學校長同副校長加人工嘅撥款，呢項撥款原本冇乜爭議，原定暑假休會前就通過到，新學年就會實施，但立法會被癱瘓，搞到最快10月才能交到財委會審議，原本預計仍然喺議程頭幾位，11月至12月都有機會到手，但近日建制派內部有聲音表明，復會前一定會要求將呢項撥款擺後啲。據悉，有政府中人憂慮日後有關教師嘅撥款，將難以得到部分建制支持，反而有關資助學生嘅撥款就仲有機會獲批。



一直要求檢討通識科嘅立法會議員梁美芬回覆指，覺得有關通識科嘅課程諮詢係假諮詢，日後對於教育嘅政策同撥款，包括小學校長同副校長加人工在內，需要多啲時間考慮，睇睇有關政策係咪可以對症下藥。



身兼教協副會長嘅教育界議員葉建源指，有關小學校長同副校長加人工嘅撥款，早前喺教育事務委員會審議時無大爭議，若最終被排得好後面，估計同政治因素有關，咁樣對一班小學校長不公平，認為不應用政治角度處理教育問題，依家社會矛盾大，並非單一因素，無證據顯示與教育或通識有關，教育係民生，不應成為代罪羔羊，若與教育為敵做法不智咁話。雖然講得好動聽，但如果說服唔到建制派，睇怕日後啲教育撥款都有排煩啦！