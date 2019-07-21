九巴削外判加油員　車長被迫深宵排長龍

九巴及龍運巴士個多月前撤走外判加油員工，有車長透露，現時九巴改用直屬的維修技術員負責為巴士入油工作，但由於維修員人手有限，又非專職的加油員，導致加油效率大不如前，多個九巴車廠幾乎晚晚收車後都有逾20部巴士排隊等候入油，有車長「捱完」13小時特別更又要變相「輪隊」加班，車長批評九巴為慳錢而用維修員代替加油員害苦員工。九巴承認外判加油員已撤走，已額外聘請人員入油，會加強培訓，協調工序以增快車流。



東網接獲一張據指是前日（19日）凌晨1時許在上水車廠外拍攝的照片，顯示有多架巴士正在排隊等候返回車廠。車長透露，由於外判公司要縮減加油員的薪金，多名外判加油員辭工，九巴個多月前索性撤走外判公司，改以直屬九巴的維修員工代替加油員工作。



該車長表示，自撤走外判公司後，現時上水石湖墟車廠、大埔車廠及元朗車廠晚上經常大排車龍，排滿等候入油的巴士，「最多見過20幾架排隊等入油」。他指自己家住天水圍，距離上班的車廠較遠，下班又因要排隊入油而時常錯過接載收工的工程車，經常要遲個多小時才能到家，直言：「我哋都想收工㗎！」



巴士排隊時亦需開着引擎輪候，該車長說這變相令車輛的休息時間減少，長遠下去會加速機件容易老化，有機會要提早「退役」。他指，外判加油員大多都是「熟手技工」，很快能完成加油工作，以往亦未見有排隊入油情況，惟現時改以維修技術員代替，人手有限才導致排長龍等候，又稱部分維修員因被調往加油工作，維修效率亦受牽連。他引述早更車長指，常有巴士來不及維修，但又經常壞車，「有路線一日壞4架」，導致曾有10多名早更車長上班後無車可出，只能等待。



九巴回應時承認已將外判公司改由九巴員工負責入油工作，又解釋每天巴士回廠均須入油及洗車等工序，車廠對出馬路段會有車龍。九巴指，一直有安排專責人員負責為巴士入油，為提高服務質素及有助監管程序才撤走外判公司，為此已額外聘請接近120名專責入油員，強調會時刻留意情況，加強培訓、協調有關工序，冀能更好管理車流。據悉，在人手不足時，小部分維修人員亦會幫忙入油，九巴會額外支付工資。