東方日報A1：任達華腹部中刀　血濺中山

香港藝人任達華昨早在中山市出席一間家具店的開幕活動時遇襲，一名男子突然衝上台用刀狂刺他腹部，他當場鮮血直流，行兇男子更一度追着他欲繼續捅刀，幸被現場保安人員制服。任達華腹部及手指受傷，送院診治並於昨午完成手術，無生命危險，其所屬經理人公司英皇娛樂昨晚已安排醫療專車接他回港作進一步治療。任達華遇刺事件震驚全國，引起各界關注，中央政法委的微博亦發布相關新聞，並祝願任達華早日康復。



任達華遇襲後被送往中山火炬開發區醫院留醫，據當地公安通報，任達華經診斷後，其右腹部有一道寬兩厘米、深三厘米刀傷，未傷及內臟，右手四指劃傷，傷勢平穩。



另據內地媒體報道任達華之傷勢，指刀刃穿透腹壁，腹部電腦掃描顯示有輕微氣腹，左側腹直肌局部及肝頂部見小氣泡，要進行微創手術清除氣泡確保安全。他昨午做完手術後在醫院為公安落口供，從相片可見，病榻上的他精神不錯。



任達華其後由公司安排的醫療專車送返港島的港安醫院就診，專車於晚上十時許抵達，太太琦琦偕女兒提早抵達醫院辦理入院手續，未有接受傳媒提問。任達華經理人霍汶希亦現身協助，英皇娛樂集團主席楊受成夫婦也趕到醫院探望。



從網上現場片段所見，任達華出席活動時，一名身穿灰色背心男子突走上台，從褲袋拿出利刀，對着任達華腹部猛刺。任達華冷不防遇襲，腹部中了一刀，他奮力跳開躲避，但該男子繼續揮刀追逐他，任達華在台上四處閃避，此時保安人員衝上台制服該男子將他按在地上。任達華用手按着腹部傷口，手上及白襯衣染血，但他狀態清醒，可自己步行，冷靜地說「去醫院」，隨即由工作人員送院治療。



英皇娛樂表示：「經過中山開發區醫院的醫生及醫護人員悉心醫治及照顧，華哥已完成腹部刀傷的手術，刀傷輕微觸及內臟，幸好沒傷及重要器官。現仍在手術室進行受刀傷及右手四隻手指的處理。為確保華哥的私隱及安全，公司得到醫院合作嚴謹看守華哥所在之樓層。」



英皇娛樂集團主席楊受成得知任達華受傷後，第一時間致電中山市市長危偉漢，拜託對方為任達華找最好的醫生團隊診治，務求任達華得到最佳治療，早日康復。任達華太太琦琦原定在北京及上海出席活動，得知丈夫受傷後即更改行程，由北京直飛中山，趕往探望。



任達華遇襲，引起各界關注，中山市公安局火炬開發區分局微信公眾號「平安火炬」通報案情，稱疑犯已被當場制服。中央政法委新聞網站官方微博「中國長安網」亦關注事件，當局更派員了解前線發展，指任達華「問題不大，能行走，很快就可以回香港。」



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