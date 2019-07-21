探射燈：出租車許可證門檻高　業界促檢討

本港有法例規管私家車作出租或取酬用途，運輸署現時主要發出5類出租車許可證。其中私家服務（豪華房車）出租汽車的申請人，其車輛應課稅值應至少達30萬港元以上；在申請時的車齡為6年或以下，有業界人士認為門檻過高，未能迎合香港未來需求，促請政府重新檢討。



香港汽車會會長李耀培認為，現時出租汽車許可證制度嚴謹，牌照持有者大多為酒店及私人公司，甚少「散戶」能成功申請，因法例要求牌照持有人需要有固定的訂單，不得隨意在街上招徠顧客。故此，普通市民申請許可證時，難度會提高。



李認為，政府應重新審視牌照申請要求，因本港面對大灣區發展，未來中港兩地交往會更見頻繁，點對點的交通服務需求大增，如下調申請門檻，相信可令更多人受惠，同時亦能配合大灣區發展。

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