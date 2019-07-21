探射燈：旅客貪方便乘搭　遇事隨時冇得賠

俗稱「白牌車」的非法載客取酬車輛，近年在本港盛行，旅客除了可以透過網上預約外，有司機更會在旅遊熱點招攬客人。有保險業人士提醒，旅客乘搭白牌車如遇上意外時，有機會不獲賠償，同時涉事車輛的車主或司機，更可能要自行承擔責任。



國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，一般私家車的保險均預設為自用，而車主購買保險時，保險公司會提醒車輛並不能用作出租或取酬活動。如果有人以私家車作為白牌車時，已經違反保險中的誠信條款，若遇上交通意外時，乘客有機會不獲賠償。



不過，遇事乘客仍可透過法律途徑向車主或司機追討賠償，故他提呼籲公眾切勿以身試法，因為除會遇牢獄之災外，更可能要面對巨額賠償。羅續指，如果車主要把車輛作出租用途，需要向運輸署申請出租汽車許可證，同時要向保險公司申報，購買另一份相關保險，提高乘客及司機的保障。

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