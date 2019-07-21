探射燈：的士助拉短途客　白牌車機場橫行

「白牌車黨」猖獗，東涌近日有私家車司機涉嫌以沒有出租牌照的白牌車載客，更有的士司機「推介」旅客轉乘該車往機場，每程索價較的士車資貴近1倍；至於活躍機場的南亞白牌車黨，經過多番掃蕩後亦再「復活」。立法會議員狠批白牌車影響香港國際旅遊城市形象，促加強執法。



東涌東薈城門外成為白牌車集散地，其中1輛7人車經常在上落客區停泊，車上掛有俗稱「P牌」的暫准駕駛執照，而司機為1名中年女子。7人車每日下午約2時出現，通常與兩部市區的士同行，3名司機逢見拖篋旅客便上前詢問。



「坐前面的車吧，70塊就可以，便宜了10塊給你。」東網記者佯裝內地旅客由東薈城外前往機場，1名女的士司機以普通話詢問，隨即指向前面的7人車着記者乘搭，7人車女司機亦主動帶記者上車。女司機透露從事載客取酬一段時間，因不少的士司機認為「冇肉食」而拒載乘客到機場，故為她推薦旅客。



她收車資時，只取出數張10元港幣，並暗示付款，東網記者及後給予100港元找續。她最後以普通話游說下次再乘坐，更指可提供遊覽接載服務。該女司機高峰期每小時有3宗交易，估計至少日賺千港元。



而早年在機場接機大堂「搵食」的南亞白牌車黨，至今仍然活躍。多名南亞人在閘口待「同鄉」步出便上前「兜搭」，議價後協助推行李至1號停車場，由另一名南亞人駕駛7人車接走。保安員透露，警方近年打撃南亞白牌車黨後，他們變得低調，但每日都會有數輛私家車佔用上落客停車位。



根據運輸署資料，有關女司機及南亞人的7人車均未獲發有效出租汽車許可證。汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠指，的士協助白牌車拉客現象存在已久，部分從業員不自律，又因短途「冇肉食」而拒載。



立法會旅遊界議員姚思榮則指，白牌車對旅客欠缺保障，促警方加強打撃，以免影響香港國際形象；他亦考慮在立法會提出討論有關議題。



警方發言人表示，今年1至5月錄得169宗涉及駕駛未領有出租汽車許可證的私家車及輕型貨車非法載客取酬的執法數字，去年全年就有69宗，警方會繼續採取針對性執法行動。

-----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

