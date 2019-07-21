網民熱話：當阿Sir冇到？警車隔籬照衝燈　阿Sir秒速追車

衝紅燈是愚蠢的行為，但如果明知有警察在附近都依然衝燈，應該說愚蠢還是「勇敢」？前日（19日）有私家車司機無懼警察電單車在旁，照衝紅燈，不過其行徑惹起已落車的交通警員注意，即刻衝回電單車開車狂追。有網民就指司機當警員透明，「可惜呢份勇氣用錯地方」。



有網民在Facebook群組「馬路的事討論區」上載車cam片，顯示事發於前日下午5時許，片段開始，一輛白色私家車在荃灣永德街轉入德士古道的燈位前停下，鄰線有一輛警察電單車停靠，但車上就未見有交通警員。



私家車司機未知是否以為交警不在，於交通燈未轉之前就突然衝燈離去。同一時間，在附近的交通警員亦發現有人衝燈，迅速衝回電單車，戴上頭盔，響起警號開車追截，結果在德士古道與青荃路交匯處追上私家車，相信司機難逃被檢控。事件惹來網民的嘲笑，有人直指衝燈司機夠「沙膽」，被檢控絕對抵死，有人則大讚交警反應敏捷。亦有人分析指，雖然電單車上冇警員，但肯定在附近執勤，「咁都衝，一定係慣犯啦！」



網民有話說：



Tsz Hong Wong：真係唔知有心定無意



Ives Fung：阿Sir好敏捷



李健：阿Sir讓足15秒，畀你行先咁都走唔甩抵畀啦



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