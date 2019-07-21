扶委會撥1.1億元建過渡性房屋　提供255單位

政務司司長張建宗今日(21日)發表網誌，提到扶貧委員會上周二(16日)通過多項重要的紓困項目，包括兩項過渡性房屋項目約1.1億港元撥款，透過改裝閒置非住宅樓宇和組裝合成建築技術，增加過渡性房屋供應，紓緩輪候公屋家庭和其他居住環境惡劣家庭的生活困難。



張指，其中一項目涉及今年8月底停辦的樂善堂小學，趁仍在等待重建期間，推行為期不少於3年的過渡性房屋試驗計劃，預計提供約50個單位，供3至4人家庭租住，受惠人數約180人，改裝工程預計需時約6個月，最快明年上旬入伙，涉及1304萬港元費用。



另外，通過關愛基金撥款9992萬港元，以助社聯推行第二個位於深水埗欽州街組合屋試驗計劃，社聯已向地政總署申請以為期5年的短期租約方式，租用欽州街西與通州街交界地段的政府用地，興建兩棟4層高的組合屋，提供約205個單位，分為1人至3人住戶及無障礙單位，預計惠及約420人，預計於今年下旬進行招標工作，工程需時約12個月。而位於深水埗南昌街的第一個組合屋試驗計劃，預期明年4月推出。