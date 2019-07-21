殘疾人士藝術發展基金接50份申請　社署正審批

政府早前成立「殘疾人士藝術發展基金」，資助殘疾人士藝術項目和活動，包括為殘疾人士提供基礎及持續藝術項目，並協助有潛質的殘疾人士發展個人事業。勞工及福利局局長羅致光今(21日)在網誌表示，第一期申請共收到50份申請，包括表演、視覺及創意藝術等項目，分別來自28個機構或團體共44個服務單位，社會福利署正進行審批工作。



羅指，適逢公務員學院發展，政府建議以「一地多用」的發展模式，進行觀塘「政府、機構或社區」用地綜合發展項目，其中一座將以「共融」為發展概念，包含長幼共融和傷健共融兩大元素，當中包括殘疾藝術家藝術廊，可為展能藝術家提供作品展覽場地，透過藝術促進傷健共融。而在同一幢建築物中亦有重置「加強版」展亮技能發展中心。



他表示，學習、欣賞和創作藝術應是每人與生俱來的權利，不同能力人士的天賦潛能不應因為身體局限而被埋沒，殘疾人士除了憑他們的能力從事具生產力的工作貢獻社會外，亦期望可以在與其他人平等的基礎上參加藝術創作或表演，發揮自己的藝術潛能，表達感受和意念，並充實社會的文化生活。