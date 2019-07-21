搗武器庫：3疑犯仍被扣查　租戶曾見可疑男子徘徊

警方O記前晚(19日)在荃灣隆盛工廠大廈，搗破一個武器庫及炸藥工場，在單位內檢獲一批TATP烈性炸藥、燃燒彈、刀及彈叉等武器，當場以涉嫌無牌管有爆炸品拘捕港獨組織「香港民族陣綫」的27歲成員盧溢燊，警方進一步調查後，再拘捕2名分別姓侯及姓鄧(俱25歲)男子，懷疑與案有關。由於檢獲的炸藥狀態不穩，爆炸品處理課即場進行4次引爆，消毀約1公斤TATP，3名疑犯仍被警方扣查，香港民族陣綫承認被捕男子是組織成員。



記者今早(21日)返回事發工廠20樓查看，據現場所見，該樓層共有4個單位，案發單位內間有約有8至10個單位，每個面積約100呎，門外設有一道玻璃門，需按密碼才能進入。至於「引爆地」24樓對上天台，現場地面散布紙碎及木糠，另梯間機房位置通風窗及鐵門亦爆裂，懷疑引爆時強大的震動力引致。



據其中一名租戶張先生表示，約4日前曾見一名可疑男子在該樓層徘徊，並曾在事發單位門前駐足，「睇見佢5次，問佢搵邊個，就急急忙行樓梯走咗」，期間身穿物流公司制服，懷疑是有人假扮物流公司職員前來調查。另外，盧溢燊位於石籬邨的寓所則無人應門。

