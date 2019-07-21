士丹頓街活化連結社區　擬建共同發展資源平台

市區重建局上環士丹頓街及永利街重建項目(H19)自2003年提出後，多次遭地區強烈反對，最終決定放棄重建方案，改為進行樓宇復修及地區活化。市建局行政總監韋志成今(21日)發表網誌，指市建局委託的研究團隊於過去多個月，與該區街坊、團體組織和議員等持份者溝通，嘗試找出他們對社區需要的共通及連接點，草擬未來「社區營造」的主要方向和願景。



韋指出，H19「社區營造研究」的初步提案，以連結社區、攜手共進為主軸，旨在以新思維連結現有區內特色和人文景觀，計劃與地區居民和組織協商，建立一個共同發展社區資源的平台，發展多元及共融的空間和社區項目，引領市民認識和重新思考，並非理解為拆樓重建或「圈地拓土」，而是包含人情、社區、地緣、文化、景物等相輔相成的發展。



他又指，該區內有不少規模細小、分散於不同角落的公園及公共空間，設施欠佳，使用率也不高。故此市區更新的「地區營造」方向，將重新規劃和整合這些空間，提供配合居民需要的休憩設施、照明及提升環境綠化，善用區內公共空間資源，並營造社區聚腳點，促進人、文、地、景結合，把整個社區活化。