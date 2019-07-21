港故：中學老師神改詞　唱歌教Chem更教做人

中學化學科老師李偉瀚(Chemsir)執教鞭超過二十年，近年開始以流行曲進行二次創作，填上與科學相關的歌詞，唱歌之餘更製作短片(MV)，一度成為網上熱話。



「我從來都無諗過做歌手，一直都係想做老師。」Chemsir解釋，填詞和唱歌是源於自己的教學熱誠和興趣，希望歌曲能增加學生的學習動力。



向經典致敬



「我經歷過香港樂壇最繁華、盛世嘅年代，我好鍾意經典流行歌曲作品，想向佢哋致敬。」他改編過的原曲包括張國榮的《沉默是金》和《H2O》、譚詠麟的《愛在深秋》、林子祥的《莫再悲》及優客李林的《認錯》等。



透過重新填詞和演繹，Chemsir把八、九十年代的旋律帶給千禧後的學生。「佢哋通常都未聽過原曲，我二次創作教育歌曲，同時間係想將呢啲經典歌，帶畀呢一代年輕人。」



望學生由娛樂回到學習



「濃鹽酸測試氨，一縷輕煙飄四方」他輕輕高歌，把氨(Ammonia，亦譯作阿摩尼亞)這種物質的特性一一唱出來，歌詞包括氨怎樣製造、製造方法的名稱、氨的用途、弱鹼性的性質等。



現時的學生喜歡用手機上網、看影片，於是Chemsir也拍MV吸引他們觀看，在娛樂之中吸收科學知識。「我嘅心願係將學生由消耗光陰期間，拉返嚟教育方面。」



老師一般予人的形象都是古板嚴肅，Chemsir選擇跳出框框，他相信老師可以更主動去吸引學生注意，引起他們的學習興趣。「我希望香港甚或鄰近地方，有更多老師用呢類型方式，唔一定係作歌，可以用遊戲、拍電影等，去推廣任教嘅科目。」



今集《港。故》用6分半鐘，在舊曲新詞中感受這位老師的熱誠。



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《港。故》：東網每周專題習作，講故事、講香港人的故事。

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