鳳園首發現罕見蝴蝶麝鳳蝶　在港極少被記錄

炎炎夏日繁花盛開，吸引不少蝴蝶「光臨」。大埔鳳園蝴蝶保育區近月首現非常罕見的蝴蝶品種麝鳳蝶(Byasa alcinous)。麝鳳蝶主要分布於港島海拔較高的林區，以往在港極少被記錄。鳳園指，發現證明豐富風水林生境多樣性，對保育蝴蝶生態的重要性，園方未來會持續監察，冀能喚醒大眾對生態保育的關注。



鳳園職員5月23日在鳳園文化及教育中心，發現一隻未曾在鳳園記錄的蝴蝶品種麝鳳蝶。麝鳳蝶屬於溫帶蝴蝶品種，成蝶個體展翅長度介乎70至90毫米，屬大型的鳳蝶科蝴蝶品種，翅膀外緣有紅色斑紋，後翅有一對翅尾。



漁農自然護理署將麝鳳蝶評為非常罕見的蝴蝶品種，飛行緩慢，在香港極少被記錄，只曾在聶高信山、太平山、薄扶林、深水灣等地方曾有麝鳳蝶記錄。牠亦分布在東亞廣泛地區及南亞部分地區，包括中國、台灣、南韓、日本。



鳳園蝴蝶保育區顧問委員潘瑞輝指出，麝鳳蝶之所以罕見，或與其寄主植物亦屬罕見有關，該蝶幼蟲取食長葉馬兜鈴及柔毛馬兜，皆為香港原生植物，前者更被載入《香港稀有及珍貴植物》內。環保協進會總幹事邱榮光表示，今次發現令保育區的蝴蝶品種記錄增至217種，佔全港蝴蝶品種數目接近9成，園方會於保育區內種植長葉馬兜鈴及柔毛馬兜鈴，為麝鳳蝶提供食物。