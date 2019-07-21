政Whats噏：楊潤雄當年唔揀醫科　只因手指篤唔出血　

文憑試(DSE)早前放榜，相信好多考生都面對大學揀科嘅煩惱，原來教育局局長楊潤雄嘅父母當年係想佢讀醫科，但佢冇揀到，點解？因為手指篤唔出血。



楊潤雄接受香港賽馬會出版嘅刊物訪問時話，當年高級程度會考放榜時同依家DSE放榜嘅同學仔心情都一樣，而佢喺放榜前一晚通街走，搵朋友傾偈減壓，分散注意力，捱到第二日就去攞成績。



之後喺大學揀科亦遇到困難，就係好多選擇但唔識得選擇，即係唔知應該揀邊科，最後佢揀咗容許佢日後有更多選擇嘅科目，就係社會科學，佢話既然唔知自己想做乜嘢工作，不如揀一條闊啲嘅路。



佢又透露，其實父母係想佢讀醫科。神科喎，點解唔讀呢？佢話雖然係讀理科，志趣似乎唔係呢樣，又自爆讀生物課試過篤手指驗血，好大力篤，落到去手指就變得好細力，反映自身保護系統太強，所以冇揀呢科，仲話生涯規劃套入佢身上，早啲知道自己想做乜嘢，就會早啲作出抉擇。



對於現今嘅年輕人，佢形容視野更闊，比佢成長嗰一代更成熟，因為以前社會比較簡單，讀完書就做嘢，但依家選擇多咗，社會又轉得好快，年輕人必須能夠接受挑戰同學習，先可以喺人中繼續前行，尤其資訊多面對唔穩定因素更多，所以競爭更大。