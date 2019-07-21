建造業急需年輕新血　工程經理唔怕蝕底獲表揚

魯班先師是中國古代最出色的建築師、工匠和發明家，被建造業界奉為祖師。早前建造業議會協議辦的「2019青年魯班選舉」，就嘉許了一班年輕的建造業從業員，當中包括以「不怕蝕底」為工作宗旨的工程經理郭捷進。



發展局局長黃偉綸在網誌指，7月15日魯班先師誕當日，他獲邀主持「青年魯班選舉」頒獎典禮。典禮除了宏揚「百匠之師」魯班先師的精神，亦希望表揚建造業表現傑出的年輕從業員。其中郭捷進獲得今年「優秀青年魯班大獎」，郭入行15年，由工程助理做起，現已晉升為工程經理。



郭中五畢業後修讀高級文憑(結構工程)，並於2004年畢業。入行後他一直持續進修，並得到前輩和同事的幫助，累積了寶貴的工作經驗。郭認為，工作時最重要是「不怕蝕底」，有時公司的資源未必能完全配合工程的多項需要，員工可能要身兼多職，但亦是學習不同技能的機會，例如學畫圖、開會、做文件等。近年，郭積極參與業界的義工服務，如為建造業議會當事業導師，希望做到薪火相傳。



另外，今年19歲的陳泓達獲得「建築工藝獎」。陳說，工作上的滿足感，師傅用心教導，工作氣氛良好，是他留在行業內繼續發展的動力。他亦有意進修室內設計和藝術油漆，希望在行業內更上一層樓。



黃偉綸指，本地建造業近年面對人手老化、技術工人短缺的問題。政府一方面加強建造業人才培訓，提升從業員技術水平；另一方面帶頭推動創新科技應用，例如在公營項目試行MiC(組裝合成建築法），並在多個工程項目運用BIM(建築信息模擬）技術，VR(虛擬實境)技術亦應用到安全訓練上，加強工友的安全意識。