政Whats噏：同枱食飯笑晒口　狄志遠黃成智擺和頭酒？

狄志遠同黃成智喺2015年9月退出民主黨(白鴿黨)後，另起爐灶創立「新思維」，但黃因不獲黨內支持參選立法會社會福利界功能界別而退黨，其後又因透過新思維傳媒群組發放個人社企消息，被狄志遠「秒踢」，令呢對兄弟不咬弦浮面。然而，近日佢哋又同枱食飯喎，唔通擺和頭酒？



話說狄志遠日前喺Facebook上載一張相，見到佢同黃成智，李立航同陳漢林同枱食飯。李立航做過沙田區議員，後來退出白鴿黨，之後去咗北區做地區服務，而陳漢林亦曾經喺北區服務過。



照片所見，滿桌佳餚，佢哋一邊食，一邊嗒茅台，大家滿臉笑容，睇嚟食得好開心。原來呢餐係上海家庭菜，由狄志遠炮製，而陳漢林就煮雪菜火鴨絲伊麵。狄仲貼文話「當年，大家都在北區服務，現在都從過往崗位退下來，細說當年，仍然一番滋味。」



問到張相好似擺和頭酒咁，狄志遠話當然唔係喇，仲話佢哋經常聚埋嘅。再追問有冇再諗住再戰立法會，佢話應該唔會嘞！見新思維冇乜聲氣，咁有冇新部署呢？佢就話退休嘞，冇部署。政治一日都嫌長，狄黃喺咪全身而退，大家拭目以待嘞！