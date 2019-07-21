政Whats噏：郭偉強逼劉江華掃走公園大媽歌舞團

早前大批網民發起「光復屯門公園」行動，引發連場激戰，加上區議會一致通過取消自娛區，管理公園嘅康樂及文化事務處承諾同警方加強執法，成功禁絕屯門公園嘅色情大媽歌舞團。據了解，有立法會議員決定打蛇隨棍上，要求民政事務局局長劉江華再做多啲，連帶十八區公園因歌舞團引起嘅問題一次過處理！



近年香港區區有大媽，歌舞團遍布公園，日日巨聲震居民，有啲仲演變到邊唱邊收利是，同歌舞廳睇表演差唔多，甚至有啲同屯門公園一樣係色情表演，極為擾民，不時仲會爆口角或肢體衝突添！過去不分黨派，好多區議員同立法會議員都有要求康文署處理公園問題，怒轟政府唔做嘢，可惜一直只聞樓梯響。



拖拖拉拉下，民政局喺今年4月終於提出修訂現行嘅《遊樂場地規例》，令居民同康文署公園管理員可做證人，執法規管噪音滋擾。可惜立法會畀示威者破壞到爛溶溶，無辦法開會，想修例目前都無可能做到嘞。據了解，立法會民政事務委員會主席郭偉強見屯門公園搞得掂，約咗民政局代表下周見面，傾吓如何妥善規管公園娛樂活動喎。



問到有冇乜嘢大方向要做？郭偉強坦言依家未有，只係希望可以同部門傾吓，點樣可以喺提供足夠文化空間下，又能夠唔好滋擾附近居民，仲要禁絕不雅場面同收錢，做好規管。咁多條件好難搞喎？佢就強調底線係唔可以涉及金錢利益，因為社區對公園嘅需求範圍大，朝早有人晨運，夜晚有人食飽散步，唔少人鍾意唱歌跳舞，要中間落墨規管得宜係好複雜同困難嘅事。



佢又話其實跳舞係可以算得上文化同運動，咁一個人做運動好悶，一班人跳舞又有啲嘈，而且明明係政府叫大家做多啲運動，無理由一刀切全禁歌舞㗎喎。所以呢，佢話屯門公園搞掂唔代表處理咗問題，當局係要諗得清清楚楚做得更徹底先可以。



核心問題確實唔係幾多人跳大媽舞，相信當中好多街坊只係想郁吓手腳輕鬆吓啫，但劉江華面對議員投訴就懶懶閒，搞出禍嚟先知衰，或者畀佢落公園做一日管理員，就能夠體察民情啦！