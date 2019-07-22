修例風波：中上環一帶示威者撤退　警察搜林士街停車場

【01:24】有大批防暴警察進入林士街停車場搜查，林士街一帶仍有大批警員布防。



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【01:20】一名電視台記者採訪期間不適，由救護車送院。



【01:15】干諾道中仍有警察持盾布防。



【01:04】香港中小型律師行協會 （中律協）發聲明，強烈譴責7月21日暴力違法玷污侮辱國徽，挑戰國家主權，破社會安寧，違憲違法，目無法紀，衝擊「一國兩制」，損害國家尊嚴及香港穩定。該會支持政府捍衞法治，依法追究到底。



【00:19】干諾道中已有車輛通行。



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【00:05】德輔道中目前剩下零星示威者，干諾道中近永安集團大廈的示威者撤離。有示威者從上環站離開。示威現場遺下大量彈殼，亦有未爆的催淚彈。



反對修訂《逃犯條例》風波持續，民陣昨(21日)再發起721遊行，遊行後晚上大批示威者在直驅金鐘中環，當中有人抵達中聯辦並投擲雞蛋，亦有人包圍中區警署、西區警署等，警方於晚上約8時07分宣布清場。至晚上9點35分警方發出多枚催淚彈，及後更出動橡膠子彈驅散示威者。