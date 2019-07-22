鄭若驊其身不正　醜聞纏身難服眾

律政司不但「唔敢認唔敢告」黎智英，律政司司長鄭若驊上任以來更其身不正，東方與受害記者第13度去信大力指出其一大堆醜聞，惟律政司回覆仍是諸多藉口，死撐鄭涉僭建未被檢控，聲稱鄭「沒有參與檢控決定」；鄭被指仲裁案無申報則是「毋須申報」。關注團體直斥鄭若驊執法不公，解釋亦只是「死雞撐飯蓋」，難以服眾。



鄭若驊醜聞纏身，甫上任就被爆與丈夫潘樂陶於屯門海詩別墅2幢獨立屋均有僭建，其中潘的獨立屋雖被法庭裁定違反《建築物條例》，但只罰款2萬港元，鄭的獨立屋涉僭建更是未有被檢控，鄭被質疑「自己放生自己」。律政司發言人回覆時稱，鄭在2018年1月初已授權刑事檢控專員處理，其後亦委託1名獨立資深大律師提供法律意見，鄭從來沒有參與任何檢控與否的決定。



而今年5月，鄭若驊被揭發，涉於在任期間仍有參與3宗仲裁案件，其中1宗無申報，被質疑有「秘撈」之嫌， 發言人亦稱鄭事後會見傳媒時已說明，其中1宗已於上任前遞交辭任信件，因此毋須申報；其餘2宗則屬獲行政長官批准鄭上任後繼續處理的案件。



鄭若驊繼涉「秘撈」仲裁案無申報後，再被揭發其丈夫潘樂陶在她任內購買2個合共超過1.6億港元的半山豪宅物業，鄭亦無申報，律政司發言人則指由於並非鄭實際擁有，沒有實際利益，毋須就此申報。



「因為佢自己本身執法不公，無說服力，重複之前講法仍不能夠為自己公正說清楚，佢應當要去解釋澄清，但自己都其身不正，講都無人再信。」「廿三萬監察」發言人王國興指出，身為律政司司長要令人覺得公道公正，應盡快將黎智英涉刑恐東方記者案件擺上法庭，否則「講多無謂」。



律政司放生黎智英：http://hk.on.cc/fea/lai/



