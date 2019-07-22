刑恐東方記者案　接第13信又Hea覆

壹傳媒黎智英前年6月涉刑事恐嚇東方報業集團（下稱「東方」）男記者，案發至今律政司一直「唔敢認唔敢告」黎智英，拖延超過2年。為討回公道，東方與受害記者鍥而不捨在7月4日第13度去信律政司要求交代案件進度，惟在近期《逃犯條例》爭議中淪為「避政司」的律政司，再變身「推政司」，繼早前將處理《逃犯條例》的工作推卸給保安局局長李家超後，7月18日就第13封信的回覆亦將責任推卸警方，一如過往、搬字過紙以虛話回覆，全無正面回應案件檢控進度，700多字的回覆中，更有600多字是為其醜聞解畫。各界炮轟律政司經常推莊、玩失蹤，應做唔做，在近日爭議聲中怯於黎是反對派媒體老闆而應告唔告，完全漠視法治精神和將律政司應有責任推得一乾二淨。



黎智英公然以粗言辱罵恐嚇東方男記者案件發生已逾2年，案件證據確鑿，律政司卻一直對黎智英不提告，受害記者早前再在第13封信中向律政司提出7條問題，追問檢控進度和要求作出合理交代。



律政司日前以電郵回覆，但內容與過去的回覆一樣重重複複、虛話連篇，繼續聲稱得悉申訴專員公署的報告，已作跟進及回應公署，又繼續指「由於警方現正就閣下（受害記者）查詢的案件進一步向律政司徵詢法律意見，本司現階段不宜評論案件的具體進度及處理方向」，以及「處理需時」、「需視乎多項因素」等等，又一味重申「無論案件是否涉及公眾或傳媒，絕無任何政治考慮」，藉口一大籮，最終「答完等於冇答」。



法律面前應人人平等，但律政司過往已多次姑息養奸、放生黎智英，包括黎涉向民主派等人秘捐的黑金事件，以及黎參與違法佔中等。但7名警務人員在佔領行動期間執勤，在金鐘涉襲擊案件就早已完成檢控判刑。而黎涉刑恐東方男記者，整個案發過程更已被錄影，有相有片，律政司至今竟視而不見仍未作檢控，惹人質疑背後有政治任務，意圖再次放生黎。



事實上，受害男記者去年8月已向申訴專員公署投訴，今年1月公署亦確認律政司涉違反服務承諾的投訴成立，律政司都一直未就公署的指控公開回應，亦令人質疑律政司打算「乜都唔做、乜都唔告」。律政司更成反中亂港傳媒保護傘，一直謹守愛國愛港原則的東方卻屢遭針對。



「律政司樣樣嘢都推莊、玩失蹤，佢話警方就案件向律政司徵詢緊法律意見，咁個責任咪喺律政司度囉，其實佢答乜嘢呢？我都唔係好明。」立法會議員葛珮帆直指律政司無理推卸責任，解釋法例的工作又推，檢控的責任又推，「想佢出嚟講清楚就神隱唔見咗」，市民已失去耐性，促其盡快現身交代。



「按道理搜證階段已經完成晒，律政司應可決定告定唔告。」理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評律政司做法卸責，沒想到律政司對這簡單且證據確鑿的案件，拖延超過兩年都無答覆，「偏袒同保護傘肯定有」，更惹人質疑律政司是怯於黎智英身為反對派媒體老闆，在近日風雨飄搖的日子，更不敢檢控。



事件於前年6月4日傍晚發生，黎智英在維園出席六四祈禱會後，突走到1名在場進行正常採訪的東方男記者前面，一邊用右手指着其面部，一邊用粗口辱罵，並以「×你老母×」、「我實會搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」等粗言恐嚇，黎當時的惡行已一一被錄影，證據確鑿，令受害記者終日飽受身心及精神困擾，深感人身安全受威脅，更出現心悸失眠徵狀，需接受精神科及心理治療。



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