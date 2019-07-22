從醫最難忘沙士　漂白水解救淘大

2003年爆發沙士，是本港至今面對的最大規模疫情。當年梁栢賢是衞生署副署長，臨危受命到重災區的淘大花園處理疫情，透過倒灌漂白水撲滅世紀病毒。當年6月23日，世衞正式剔除本港疫區之名，那種放下「心頭大石」的感覺，梁栢賢至今亦難以形容，翌年成立衞生防護中心，是他多年公職醫療生涯最難忘的成就，說「公共衞生是一門很大的學問」。



2003年3月，本港爆發沙士，多名威院醫護人員受到感染，及後淘大花園大規模爆發。當時身兼淘大花園指揮官的梁栢賢，與前衞生防護中心總監曾浩輝並肩作戰，曾負責調查疫症源頭，梁則負責行政覆援及統籌。梁栢賢說，當年每一日都跟曾浩輝通電話，討論每日的情況，並在觀塘開始圍繞淘大花園，由外至內地氈式倒漂白水清洗，最後沙士果然無疾而終，笑言:「基本上我覺得漂白水解決了沙士。」



沙士一役暴露本港衞生系統的不足，當時政府專家報告建議香港模仿外國，成立類似美國的疾病控制中心，統一防控傳染病，衞生防護中心便在2004年面世。梁栢賢憶述，成立該個中心並不容易，最大困難是要取得大眾的信任，相信該部門有能力控制傳染病，於是梁決定邀請不少權威專家加入當中的專科委員會，包括港大微生物學系講座教授袁國勇、中文大學前校長沈祖堯等，「他們就是讓你建立信心的關鍵人物」。

