梁栢賢月底離醫管局　任內推醫院認證須煞停

醫管局行政總裁梁栢賢本月底退休，他從公職生涯裏體會到，作為一個上司需要得到前線同事的「信任」，多聆聽、多了解，明白「智慧在民間」道理，作出人性化的管理。在公營醫院長期面對人手短缺下，梁任內推出的醫院認證計劃反變「好心做壞事」，加劇前線員工工作量，一片怨聲載道，最後亦是經過人性化管理考慮而煞停。梁栢賢解釋，該計劃原意是良好，有助提升本港醫療質素，但過程中不幸需要處理大量文書工作，現階段在未得到同事共識前，絕不會貿然再度推行。



梁栢賢1984年畢業於澳洲新南威爾斯大學醫學院，之後在新加坡國立大學取得職業醫學碩士，畢業後回港執業，在聯合醫院骨科工作後加入政府。他先後在政府及醫管局工作34年，主要處理危機及應急工作。他分享，一個管治領袖需要得到前線同事的「信任」，需要人性化管理，因為管理是一門高深的專業知識，絕不會是從書本中能夠學習到的專業。



梁栢賢認為，醫管局是一個龐大複雜的機構，上上下下有約8萬名員工，要得到管治威信需要考慮「智慧在民間」，聆聽前線同事的需要，政策要配合同事的需要，而且每天都需要留意當刻的環境因素，隨機應變，作出適合的決定，但最忌一些「話當年」的領袖，因為這樣代表他沒有生活過，沒有值得新穎有趣的經歷跟別人分享，這些亦是年青人不愛的態度。



公營醫院服務壓力不斷上升，今年初引爆疲於奔命工作的醫護人員，走出來申訴公營醫療的千瘡百孔，歸究之一便是他任內推行的醫院認證計劃，需要處理大量文書工作，導致勞民傷財。梁栢賢解釋，要提升醫療質素，一方面是醫生的專業資格，另一方面則是透過認證。他認為，該計劃的原意沒有問題，初期亦得到同事支持，但不幸地推行過程中出現大量文件，令臨床同事充滿壓力，所以當局已經暫停計劃，亦會考慮是否需要簡化文書工作。