修例風波：林卓廷見紅　強烈譴責警察失職

修例風波衝突蔓延至元朗，昨晚(21日)有一批元朗守護者「白衫」在區內遊行後，突然湧向元朗港鐵站一帶，向身穿黑衣的示威者甚至市民施襲，前往元朗了解情況的立法會議員林卓廷亦被打傷，他到屯門醫院接受治療後，強烈譴責懷疑黑社會份子目無法紀，並狠批警方嚴重失職，質疑警方涉嫌公職人員失當。



林卓廷昨晚乘搭西鐵到元朗時遇襲，他甫步出列車就目睹有女士被人扑穿頭，滿地鮮血，而他與部分身穿黑衣的示威者在元朗站被大批身穿白衣，手持木棍等武器的人士毆打，起初該批人士在站內向他投擲盛滿水的水樽，致使他的腹部受傷，之後他們退到港鐵車廂內，白衣人竟多番闖進車廂內「見人就打」，後來得知他在車廂內，更集中攻擊他，致令他的頭部被木棍多次擊中，嘴角被擦傷流血需要縫針，雙手亦被打至腫痛，事後他到屯門醫院接受治療。



林形容，他早在乘車時已與元朗警方聯絡要求加快執法，惟在他與市民受襲期間，超過一個小時完全沒有警察，質疑警察蓄意不履行保護市民的職責，而該批白衫人士完全無視法紀，肆意毆打香港市民，是非常野蠻的暴力行為，對警察的失職感到極度憤怒，亦直指警方涉干犯公職人員失當罪，極擔心類似情況會再次發生，警方必須嚴正執法。





