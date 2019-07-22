東方日報A1：突襲中聯辦　掟漆彈辱國徽

反對修訂《逃犯條例》遊行變突襲中聯辦，國徽受辱，港警始派員清場！民陣昨發起遊行再次演變成大規模的霸路圍堵行動，不僅灣仔警察總部在一個月內第三次被包圍，示威者更成功轉移視線，殺警方一個措手不及，由進攻中環終審法院改成突襲西環中聯辦，並進行大肆破壞，包括在外牆塗上「支聯辦」及「支那」等侮辱字句、噴黑閉路電視及瘋狂掟雞蛋，中聯辦正門懸掛的國徽更連中多口漆蛋。中央駐港機構被蹂躪一小時後，全日猶如隱形的警隊始在晚上八時宣布派員清場，惟大部分示威者已聞風先遁，逃竄至中上環一帶。



參與民陣遊行的示威者在灣仔終點未有散去，反而繼續向中區一帶推進，分批到警總、立法會及中區夏慤道聚集，惟警方早已在上述地點一帶擺設多個巨型水馬及鐵欄，阻隔示威者，避免再度發生大規模警民衝突。而立法會秘書處昨午五時四十分呼籲議員盡快離開立法會大樓。但原來包圍警總、立法會，甚至是終審法院皆是虛張聲勢，示威者突然向中上環方向推進，並在晚上近七時前抵達位於西環的中聯辦，展開正式攻擊。



示威者將中聯辦重重包圍，先將四周的鐵馬解體，再用作堵塞道路，並在中聯辦出入口的牆上大肆塗鴉，噴上「支聯辦」及「支那」等侮辱字句，其後又以噴漆噴黑閉路電視鏡頭或以雨傘遮擋，有人更一度拉起側面門口入內，惟不久後即離去。而示威者亦在中聯辦正門瘋狂投擲雞蛋、石頭及玻璃樽等雜物，更拿出自製的漆蛋掟入中聯辦，懸掛在正門的國徽亦連中「數彈」受辱。



中聯辦被蹂躪一小時後，警方在晚上約八時宣布，鑑於部分示威者在西環一帶堵路，並破壞附近汽車及塗污建築物，宣布即將會由西環向東面展開清場行動，而集結在中聯辦的示威者立即四散逃竄至中上環一帶。大批手持長盾的防暴警察在廿分鐘後到場，沿德輔道西向東方向驅趕示威者。示威者一路逃至干諾道西的中區警署外，有示威者投擲「煙餅」，一度令人誤會是警方施放催淚彈，其後有示威者更向警方投擲白色漆彈及雨傘等雜物。



至晚上十時，大批示威者集結在上環信德中心巴士總站外拒絕離開，警方多次舉出黑旗，警告示威者如再不離開，將施放催淚彈，其後有警員以槍指向示威者，命令他們離開。廿分鐘後，警方施放多枚催淚彈驅散示威者，現場煙霧瀰漫，惟示威者未有退縮，反向警方防線推進，又向警方投擲石頭及漆彈等物品，其後警方多度施放多枚催淚彈，示威者始停止向前進擊。至晚上十一時，雙方再度爆發激烈衝突，警發放至少七十發橡膠子彈驅散示威者。另外，中聯辦派員將正門上被沾污的國徽除下，並換上一個新國徽。惟截至午夜，警方仍未成功驅散示威者。



政府昨晚發聲明，指中聯辦是中央政府在港設立的駐港機構之一，負有憲制功能，強烈譴責示威者惡意包圍和衝擊中聯辦大樓，並塗污國徽，公然挑戰國家主權，港府會嚴肅處理並依法追究。國務院港澳辦對示威者衝擊中聯辦的惡劣行徑表示強烈譴責。此外，由於本港連串示威及衝突在國際社會引起回響，俄羅斯外交部建議在香港的國民避免前往示威區。