有志入道　黃大仙祠61名「戒子」將成道長

黃大仙祠信眾極多，是本港道教文化的重要據點。道家重視承傳，嗇色園黃大仙祠舉辦了一系列道教文化課程，61名有志入道的港人早前參加相關課程，希望正式入道，成為道長。嗇色園會於下月31日在黃大仙祠舉行「道家全真派皈依冠巾證盟科儀」，為道教學員「戒子」授袍加冠巾、以清規戒尺授戒、頒發道牒，代表正式成為黃大仙祠「普宜壇」道長。



61名有志入道的學員（「戒子」）中，部份自幼已隨父母到黃大仙祠參拜，耳濡目染下萌生學道的念頭。黃大仙「有感必孚，無求不應」，有「戒子」透露，家中父輩是道長，幼時便接觸道教文化，今年雖僅19歲，仍一心入道；亦有半退休狀態的「戒子」希望在晚年得到庇佑，保持身體健康而決定入道侍奉黃大仙。



下月的活動還有與科儀同日進行的「上契結緣儀式」，為參加者與黃大仙上契。嗇色園在9月7日還會舉辦「開筆禮」，為入讀小學一年級的學童啟蒙。嗇色園黃大仙祠監院李耀輝（義覺道長）指，機構以「普濟勸善」為宗旨，望信眾皆可受黃大仙庇佑，不提倡迷信和不必要的科儀。



信眾毛宇祖一家篤信道教，今年升小二的毛裕晴去年已參加了開筆禮，毛父表示，女兒參加開筆禮後變得愛看書、聽話，更會自動自覺學習，成績也因此提升不少。