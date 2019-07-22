假難民禍港　設禁閉營退公約為上策

面對反對派和外部勢力步步進逼，暴力衝擊遍地開花，黑惡勢力和治安毒瘤又乘勢發難，香港社會一片亂，人心惶惶。有南亞罪案重災區的區議員擔心，近月再有犯罪集團在南亞國家密密招攬「兵團」，令人憂慮治安惡化，認為政府應建立禁閉營，以及退出《聯合國禁止酷刑公約》，以徹底解決假難民禍港問題。



南亞人蛇偷渡來港淪黑工不成，便會「舉手」做「假難民」拖延留港，他們一直濫用上訴機制，令滯港的「假難民」仍有超過一萬人。假難民拖延留港浪費公帑的問題蔓延至司法系統，高院原訟庭去年接獲有關免遣返聲請的司法覆核許可申請達二千八百五十一宗，較前年增加一點八倍，而上訴庭接獲聲請相關的民事上訴，更較前年激增逾十四倍，達三百九十三宗；相關的終審法院民事許可申請，同期則由零宗增至六十五宗。



為應對假難民問題，港府一直籌備修訂《入境條例》，建議包括將提交聲請表格法定時限由廿八天減至十四天，及考慮有否空間將部分上訴程序法定時限適當縮減，又會加強入境處執法、遣送及羈留權力等，冀改善整個審核程序並堵塞漏洞。政府以今年上半年向立法會提交條例草案為目標，惟立法會因修例風波陷入癱瘓，以至草案仍未上會。



假難民衍生治安問題，南亞人蛇過往多次被揭發以內地作偷渡「跳板」從水陸兩路湧港，來港後作奸犯科，由打黑工及偷竊發展到與本地黑幫勾結，近年涉及搶劫、殺人或販毒等嚴重罪行。土瓜灣亦是南亞罪案重災區之一，最近更發生南亞雙匪冷血推跌孕婦搶劫案。



打擊假難民大聯盟發言人、九龍城區議員林博稱，現時有不少南亞裔人士於土瓜灣及九龍城一帶聚居，經常聚集飲酒，不時大聲叫囂及「撩女仔」。近月有犯罪集團於南亞國家招攬「兵團」，並提供「一條龍」服務協助他們偷渡來港，藉詞申請免遣返聲請留港作奸犯科，令人憂慮治安惡化，他促請警方積極進行情報分析，致力堵截非法入境人蛇，政府亦應建立禁閉式難民營，以及退出《聯合國禁止酷刑公約》，徹底解決假難民為禍香港問題。