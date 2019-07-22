示威毒禍惡瘤難除　黑幫多國播謠生亂

修訂《逃犯條例》草案引發社會動盪示威不絕，行政、立法、司法及執法部門幾近癱瘓，有操控偷運人蛇的黑幫趁亂在南亞多國散布謠言，慫恿人蛇在當局打擊假難民「辣招」出台前湧港「搵食」，導致大量南亞人蛇蜂擁而至。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評政治風波禍及民生，形容香港如無政府狀態，黑幫乘虛而入，輸入南亞兵團趁火打劫，憂慮社會秩序失控，示威、毒禍、假難民等惡瘤齊發，加速香港淪亡。



偷運南亞人蛇一直由黑幫操控，近期人蛇密密搶灘，主要原因是受香港修例風波影響，有人覷準機會在南亞多國散布謠言，慫恿南亞人趕來香港「搵食」甚至伺機犯案。自六月發生反修例暴動以及連串示威後，警方至今已搗破五宗南亞偷渡案，包括六月廿六日，八名巴裔人蛇及兩名內地「蛇頭」在流浮山被水警拘捕；本月四日有七名巴裔人蛇在西貢西灣村搶灘被截；本月十二日，警方在西貢清水灣二灘截獲三名南亞裔人蛇；警方於十六日在西貢截獲六名孟加拉及岡比亞人蛇，不足廿四小時又在油塘截獲五名印度籍及巴基斯坦籍人蛇。警方相信人蛇由內地來港伺機犯案，一旦被捕便提出免遣返聲請留港。



「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問三百八十二名十八歲或以上市民，結果顯示，對於有人蛇集團趁亂散布謠言， 近月密密偷運南亞人蛇來港，三成三受訪者坦言，擔心黑幫輸入生力軍作惡；三成一形容南亞兵團趁火打劫；兩成三憂南亞人蛇偷渡潮大爆發。



暴力衝突不斷警方疲於奔命，面對大批南亞人蛇湧港「搵食」伺機犯案，四成九受訪者擔心社會秩序失控；兩成二憂惡勢力乘虛而入；兩成恐治安呈現漏洞。



港府擬修訂入境條例應對假難民問題，但近日政治風波癱瘓立法會連累相關草案停滯，六成四受訪者直斥政治風波禍及民生；一成五轟無法堵塞法例漏洞；一成四擔心假難民問題再度惡化。



香港仍有逾萬名假難民，政府處理免遣返聲請及相關工作六年燒逾五十八億公帑，五成五受訪者直斥浪費公帑養治安毒瘤；三成四認為，應盡快設禁閉營減低誘因。



假難民、南亞兵團犯案有恃無恐，違法示威衝擊不斷，四成受訪者歸咎是政府姑息縱容所致；三成五形容法治淪亡，無法無天；一成七質疑律政司淪為黑惡保護傘。



香港暴力衝擊遍地開花，黑惡勢力和治安毒瘤乘勢發難，三成七受訪者形容，香港如無政府狀態，一片混亂；三成更形容惡瘤齊發，香港加速淪亡；兩成二無奈指，香港陷入死胡同，不知道何去何從。



綜觀情況，大部分受訪者批評香港暴力衝突不絕，警方抗暴疲於奔命，恐現治安漏洞，黑惡勢力更加猖狂，政府積弱多時，面對惡瘤齊發，整個社會恐陷入一片混亂。