政Whats噏：曾獲邀出旅遊書　吳清煥耍手擰頭

旅遊書可謂最受歡迎嘅書籍，經常佔據書店當眼書架位置，就連圖書館最多人借閱嘅書籍都有旅遊書份，就知香港人有幾鍾意外遊。香港中華廠商聯合會副會長吳清煥都係旅遊愛好者，佢就話曾經獲邀出書，但佢就耍手擰頭拒絕喇！



早排書展中捕獲唔少名人，事關唔少名人都會出書分享個人經歷或興趣，但吳清煥就並非因出書而現身書展，而係到場撐老友囉。佢就話曾有人搵佢出書，但見到朋友籌備一本書時，背後花好多時間做功課，反觀自己需要兼顧公職同生意，好難分配到時間去寫書咁話。佢仲話全中國只有西藏未曾踏足過，因為擔心會有高山症，而全球計都起碼去過四五十個國家，聽落夠資格向旅遊書方面發展，但佢就話呢啲經歷同朋友私下分享就得喎。



立法會前議員張文光退休後亦同太太及女兒多咗去旅行，至今去咗七十多個國家咁多，難怪有朋友會感嘆，打畀佢聽到嘟嘟聲會自動發信息搵佢，因為知道佢實去咗外地喎。不過，張文光就選擇將旅遊經歷寫成書，從七十多個國家中挑選出最有意思嘅廿一個國家去寫喇！其中佢大讚挪威地方靚，人更靚，唔係讚靚人多，而係話當地人較真，快樂指數亦高過香港。



至於品格教育協會主席馬露明，早喺十幾年前未拍拖嗰陣，已經有去旅行買定繪本畀將來小朋友嘅習慣，真係諗得好長遠喎！佢解釋，因為怕錯過後，未必再有機會，所以見到心頭好就買定，再係書上記錄購買年份同地點，因此現時四歲嘅大仔睇緊嘅書，有部分早喺十幾年前購入。



另外，馬露明喺大仔未出生時已經開始講故事畀佢聽，而現時大仔都好鍾意睇書，更會對住只有幾個月大嘅龍鳳胎弟妹講故事，認真搞笑！